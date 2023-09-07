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На выборы в Херсонской области приедут эксперты из разных стран, в том числе европейских – глава Избиркома региона

21:55 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные эксперты из Бразилии, Индии, Исландии, Испании, Мозамбика, Нидерландов будут присутствовать на выборах в Херсонской области. Об этом сообщила ТАСС председатель Избиркома региона Марина Захарова.

«К нам едут международные эксперты из Индии, Бразилии, Мозамбика, Испании, Исландии, Нидерландов», — сказала она.

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