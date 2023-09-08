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НОВОСТИ

Минфин США озвучил общую стоимость заблокированных Западом суверенных активов РФ

22:45 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Целевая группа REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), занимающаяся поиском и заморозкой связанных с Россией активов, оценила общую стоимость заблокированных Западом суверенных активов РФ в примерно $280 млрд.

«Общая стоимость активов <…> оценивается примерно в $280 млрд, большая часть из которых находится в ЕС», — следует из заявления американского Минфина.

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