Минфин США озвучил общую стоимость заблокированных Западом суверенных активов РФ

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Целевая группа REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), занимающаяся поиском и заморозкой связанных с Россией активов, оценила общую стоимость заблокированных Западом суверенных активов РФ в примерно $280 млрд.

«Общая стоимость активов <…> оценивается примерно в $280 млрд, большая часть из которых находится в ЕС», — следует из заявления американского Минфина.