Индии следует выйти из БРИКС и сконцентрироваться на G20 — эксперты

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия после расширения БРИКС выиграла бы от выхода из этого объединения и сосредоточении на участии в «Большой двадцатке». Такое мнение в колонке для индийской газеты Business Standard высказали эксперты Арвинд Субраманиан и Джош Фелман.

Авторы отмечают, что до расширения БРИКС это объединение было «аномальным по структуре и неэффективным, а потому безобидным в своей деятельности». «Но БРИКС-плюс имеет больший политический уклон, более ориентированное на Китай руководство и более антизападную мотивацию. Его состав определяет его характер. Потому для Индии встает вопрос, имеет ли смысл и далее состоять в этой группе. Ответ — вероятно, нет», — пишут авторы.

Они приводят три довода, в частности экономический: если в годы формирования БРИКС экономики ее стран-членов росли взрывными темпами, то сегодня объединение «рискует стать скоплением угасающих звезд». При этом Индия на фоне остальных стран по-прежнему демонстрирует активный экономический рост, подчеркивают авторы колонки.

Другой фактор в пользу выхода Индии из БРИКС — политический. По мнению авторов, с расширением БРИКС объединение становится более ориентированным на Китай и более антизападным, а Нью-Дели традиционно придерживался политики нейтралитета в отношении враждующих блоков.

Наконец, хотя Индия как и остальные страны БРИКС считает нынешнее мировое устройство устаревшим, ее видение его обновления «не совпадает с таковыми Китая, России и Саудовской Аравии». В частности, Нью-Дели не заинтересован в доминировании юаня или расширении китайской инициативы «Один пояс — один путь». «Большая семерка» устарела, БРИКС не представляет альтернативы. Утомительный, но показывающий результаты многосторонний подход в «Большой двадцатке» остается лучом надежды для продвижения через новый мир фрагментированного беспорядка», — заключают авторы.