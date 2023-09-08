На Кубе задержали 17 человек по обвинению в вовлечении граждан в конфликт на Украине
10:00 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы Кубы задержали 17 человек, обвиненных в вовлечении ее граждан в украинский конфликт на стороне России. Об этом сообщило Министерство внутренних дел республики.
«На данный момент задержаны 17 человек, один из которых является организатором этой деятельности при поддержке двух других, которые также проживают в стране», — заявил в эфире кубинского государственного телевидения представитель ведомства Сесар Родригес.
Уголовный кодекс Кубы предполагает за наемничество до 30 лет тюремного заключения или смертную казнь.
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