0
0
79
НОВОСТИ

Индия не может обойтись без дорожающей Urals - СМИ

10:05 08.09.2023 Источник: Коммерсант.ru

По данным “Ъ”, благодаря сокращению экспорта нефти РФ удалось добиться снижения дисконта основного сорта российской нефти Urals к Brent в портах Индии до $5 за баррель. Тем не менее Urals останется наиболее дешевым из доступных для Индии несанкционных сортов. Индийские власти в последние месяцы неоднократно обещали снизить зависимость от российской нефти, тем не менее страна, видимо, сохранит место крупнейшего потребителя морских партий из РФ.

Urals сохранит конкурентные преимущества среди сортов нефти средней плотности на рынке Индии, несмотря на снижение дисконтов Urals к Brent до $4–5 за баррель с доставкой в порт, следует из обзора Kpler.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 08.09.2023
Жительница Читы обвинена в госизмене за передачу Украине материалов о военной технике
0
74
10:20 08.09.2023
Lloyd's не будет страховать поставки зерна без коридора под эгидой ООН
0
105
10:00 08.09.2023
На Кубе задержали 17 человек по обвинению в вовлечении граждан в конфликт на Украине
0
145
09:33 08.09.2023
Мосгоризбирком: Выборы Мэра Москвы начались без сбоев
0
166
09:32 08.09.2023
Индии следует выйти из БРИКС и сконцентрироваться на G20 — эксперты
0
198
09:30 08.09.2023
Герман Греф и губернатор Камчатского края Владимир Солодов обсудили развитие туризма
0
167
09:20 08.09.2023
В Сумах прогремел взрыв
0
193
09:05 08.09.2023
Маск отказал Украине в активации Starlink у Крыма из-за опасений ее удара по флоту РФ
0
201
09:04 08.09.2023
Руководитель финансового блока Сбера рассказал о главных достижениях за последнее время
0
192
09:00 08.09.2023
В КНДР спустили на воду новую подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием
0
204

Возврат к списку