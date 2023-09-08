Индия не может обойтись без дорожающей Urals - СМИ
10:05 08.09.2023 Источник: Коммерсант.ru
По данным “Ъ”, благодаря сокращению экспорта нефти РФ удалось добиться снижения дисконта основного сорта российской нефти Urals к Brent в портах Индии до $5 за баррель. Тем не менее Urals останется наиболее дешевым из доступных для Индии несанкционных сортов. Индийские власти в последние месяцы неоднократно обещали снизить зависимость от российской нефти, тем не менее страна, видимо, сохранит место крупнейшего потребителя морских партий из РФ.
Urals сохранит конкурентные преимущества среди сортов нефти средней плотности на рынке Индии, несмотря на снижение дисконтов Urals к Brent до $4–5 за баррель с доставкой в порт, следует из обзора Kpler.
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