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НОВОСТИ

Lloyd's не будет страховать поставки зерна без коридора под эгидой ООН

10:20 08.09.2023 Источник: Газета.Ru

По информации, полученной от генерального директора компании Lloyd's of London Джона Нила площадка для страховщиков Lloyd's не будет страховать поставки зерна из украинских портов без участия Организации Объединенных Наций (ООН) в сделке. Нил также отметил, что компания ведет активные дискуссии с ООН о страховании поставок украинского зерна и возможно потребуется изменение структуры сделки. Об Этом пишет Reuters.

Тем временем, генеральный директор страховщика Beazley Адриан Кокс сообщил, что их компания предоставляет страхование судам в альтернативном коридоре, созданном Украиной после приостановки Россией участия в зерновой сделке. Это делается для обеспечения возможности кораблям покинуть Украину.  Газета.Ru

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