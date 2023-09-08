10:20 Источник: Газета.Ru

По информации, полученной от генерального директора компании Lloyd's of London Джона Нила площадка для страховщиков Lloyd's не будет страховать поставки зерна из украинских портов без участия Организации Объединенных Наций (ООН) в сделке. Нил также отметил, что компания ведет активные дискуссии с ООН о страховании поставок украинского зерна и возможно потребуется изменение структуры сделки. Об Этом пишет Reuters.

Тем временем, генеральный директор страховщика Beazley Адриан Кокс сообщил, что их компания предоставляет страхование судам в альтернативном коридоре, созданном Украиной после приостановки Россией участия в зерновой сделке. Это делается для обеспечения возможности кораблям покинуть Украину. Газета.Ru