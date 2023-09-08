Жительница Читы обвинена в госизмене за передачу Украине материалов о военной технике
10:32 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене 21-летней жительнице Читы, которая по просьбе представителя Государственной пограничной службы Украины фотографировала эшелоны военной техники, следовавшие по железной дороге, после чего отправляла ему фотографии и видеозаписи. Как уточнили ТАСС в Забайкальском краевом суде, обвиняемая находится под стражей, а апелляция признала продление ее ареста законным.
«Забайкальский краевой суд оставил под стражей жительницу Читы, которая обвиняется в государственной измене (ст. 275 УК РФ). 21-летняя девушка познакомилась по переписке с мужчиной, оказавшимся представителем Государственной пограничной службы Украины и по его просьбе фотографировала эшелоны военной техники, следовавшие по железной дороге, после чего отправляла ему фотографии, а также сделанные параллельно видеозаписи. Согласно заключению специалистов штаба Восточного военного округа, эти сведения, при получении их иностранным государством, могли быть использованы против Вооруженных сил и безопасности РФ», — рассказала собеседница агентства.
Кроме того, по данным суда, жительница краевого центра обвиняется в том, что в читинском аэропорту снимала фото и видео военных, которые отправлялись в зону СВО, «а также отправляла представителю Украины видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне».
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