Британия намерена убедить Индию поспособствовать урегулированию конфликта на Украине — FT

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сделает все возможное, чтобы убедить индийского коллегу Нарендру Моди добиваться урегулирования конфликта на Украине во время встречи в субботу на полях саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

Глава британского правительства Сунак «использует встречи с Моди и другими [лидерами], чтобы убедить их использовать все свое влияние для прекращения» конфликта на Украине, приводит издание слова представителя. Великобритания надеется, что Индия в качестве председателя G20 займет «более активную дипломатическую позицию» в отношении конфликта. В то же время Лондон, как сказал представитель, «использует любую возможность» для того, чтобы заявить о своей поддержке Киева и поспособствовать «расширению глобального содействия» Украине.