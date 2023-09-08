Достижение соглашения по итоговой декларации саммита G20 остается под вопросом — Мишель

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обсуждение итоговой декларации саммита Группы двадцати (G20) по-прежнему продолжается, достижение соглашения все еще сложно предсказать. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции перед саммитом Группы двадцати (G20).

«Сложно предположить, возможно ли будет достижение соглашения по декларации», — сказал он. «В последний раз на встрече G20 нам удалось, у нас было общее заявление, декларация», — напомнил Мишель, признав, что, по его наблюдениям, «сегодня некоторым странам, кажется, сложнее согласиться принять ясную позицию осуждения России».

«Мы по-прежнему ведем переговоры», — отметил он, указав, что не хочет делать сейчас никаких заявлений, которые могут осложнить ход переговоров.