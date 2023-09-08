11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие группировки сил «Центр» отразили пять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, в том числе 12-й бригады специального назначения «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ). Противник потерял около 40 военнослужащих, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении в районах торского выступа и Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск „Центр“ при поддержке авиации и огня артиллерии сорваны и отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения „Азов“. Потери противника составили около 40 военнослужащих», — сказал Савчук.

Савчук добавил, что бомбардировочная авиация группировки нанесла пять ударов по позициям противника, в том числе по четырем командно-наблюдательным пунктам, а в ходе контрбатарейной борьбы было вскрыто и подавлено более 30 артиллерийских позиций украинских войск.