В Москве ддос-атаки стали причиной задержки СМС
12:10 08.09.2023
Участники дистанционного электронного голосования в ходе выборов в Москве получали СМС с задержками в связи с попыткой атаки на сервера компании, доставляющей сообщения. По словам совладельца компании "Интермобилити" Даниила Титаренко, ее службы безопасности зафиксировали попытку атаки на систему, в связи с этим в некоторых случаях наблюдаются задержки с доставкой СМС для участников электронного голосования.
"На ход голосования это никак не влияет. Избиратели получат СМС, просто с небольшой задержкой, и смогут проголосовать. В настоящее время делаем все возможное, чтобы восстановить корректную работу системы", - заявил Титаренко журналистам.
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