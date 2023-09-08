В Москве ддос-атаки стали причиной задержки СМС

12:10

Участники дистанционного электронного голосования в ходе выборов в Москве получали СМС с задержками в связи с попыткой атаки на сервера компании, доставляющей сообщения. По словам совладельца компании "Интермобилити" Даниила Титаренко, ее службы безопасности зафиксировали попытку атаки на систему, в связи с этим в некоторых случаях наблюдаются задержки с доставкой СМС для участников электронного голосования.

"На ход голосования это никак не влияет. Избиратели получат СМС, просто с небольшой задержкой, и смогут проголосовать. В настоящее время делаем все возможное, чтобы восстановить корректную работу системы", - заявил Титаренко журналистам.