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НОВОСТИ

В Кривом Роге прогремел взрыв

12:00 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Взрыв», — написал он в своем телеграм-канале.

Вилкул призвал местных жителей не вести фото- и видеосъемку и не публиковать кадры в социальных сетях.

В настоящее время в большинстве регионов Украины, в том числе в Днепропетровской области, объявлена воздушная тревога.

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