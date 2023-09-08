В Кривом Роге прогремел взрыв
12:00 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв произошел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул.
«Кривой Рог. Взрыв», — написал он в своем телеграм-канале.
Вилкул призвал местных жителей не вести фото- и видеосъемку и не публиковать кадры в социальных сетях.
В настоящее время в большинстве регионов Украины, в том числе в Днепропетровской области, объявлена воздушная тревога.
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