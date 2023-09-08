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НОВОСТИ

Цена газа в Европе подскочила на 8% на фоне забастовок на СПГ-заводах Chevron в Австралии

12:05 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в пятницу подскочила на 8,4% на фоне новостей о начале в пятницу забастовок на СПГ-заводах Chevron в Австралии, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $394 за 1 тыс. куб. м, или 35,5 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).

Ранее профсоюзный альянс Offshore, объединяющий работников газодобывающей и газоперерабатывающей отраслей Австралии, сообщил о начале в пятницу, 8 сентября, в 08:00 мск забастовки работников двух СПГ-заводов нефтегазовой компании Chevron. Произошло это после неудавшихся переговоров об оплате и условиях труда с администрацией Chevron.

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