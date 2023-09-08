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Спецслужба Казахстана предотвратила попытку подрыва мавзолея и вооруженное нападение

12:20 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана в текущем году предотвратили попытку подрыва мавзолея на юге страны и вооруженное нападение в столице. Об этом сообщил заместитель председателя ведомства Руслан Сейсембаев на заседании Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.

«В этот период непосредственно в Казахстане стабильно сохраняется повышенная террористическая опасность. Ежегодно предотвращается не менее двух терактов. Только в этом году на ранней стадии приготовления сорваны попытки совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане, а также вооруженного нападения в местах массового скопления в Астане», — цитирует Сейсембаева агентство Казинформ.

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