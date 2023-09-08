0
0
1
НОВОСТИ

Война на Украине приведет к ее распаду — чешский генерал

12:32 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Война на Украине обернется ее распадом и тяжелыми потерями. Такое мнение выразил в интервью польскому изданию Mysl Polska бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.

«Боюсь, что конфликт на Украине — это та война, которая закончится распадом Украины, тяжелыми потерями и превращением в руины», — сказал он.

По мнению Шандора, военные действия не начались бы, «если бы Соединенные Штаты не настаивали на вступлении Украины в НАТО».

В числе причин, по которым украинское контрнаступление не достигло успеха, он назвал «плохую тактику прорыва российских оборонительных линий», неподготовленность военнослужащих, «поскольку нельзя научить солдата вести боевые действия за три или шесть недель», недостаточное количество танков и отсутствие авиационной поддержки. «[Обучавшие украинцев] западные офицеры понятия не имели, что это за конфликт», — добавил Шандор.

Если же конфликт примет замороженный характер, «это приведет к большим проблемам в той части Европы», где расположена, в частности, Чехия, полагает он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 08.09.2023
Спецслужба Казахстана предотвратила попытку подрыва мавзолея и вооруженное нападение
0
49
12:10 08.09.2023
В Москве ддос-атаки стали причиной задержки СМС
0
60
12:05 08.09.2023
Цена газа в Европе подскочила на 8% на фоне забастовок на СПГ-заводах Chevron в Австралии
0
56
12:00 08.09.2023
В Кривом Роге прогремел взрыв
0
58
11:32 08.09.2023
Группировка «Центр» отразила пять атак ВСУ
0
141
11:20 08.09.2023
Путин поздравил россиян с годовщиной освобождения Донбасса в Великой Отечественной войне
0
161
11:05 08.09.2023
Достижение соглашения по итоговой декларации саммита G20 остается под вопросом — Мишель
0
171
11:00 08.09.2023
Британия намерена убедить Индию поспособствовать урегулированию конфликта на Украине — FT
0
174
10:32 08.09.2023
Жительница Читы обвинена в госизмене за передачу Украине материалов о военной технике
0
214
10:20 08.09.2023
Lloyd's не будет страховать поставки зерна без коридора под эгидой ООН
0
221

Возврат к списку