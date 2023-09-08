ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму, задержан житель Севастополя

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму, который готовил житель Севастополя по заданию военной разведки Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«На территории Республики Крым пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок», — сообщили в ЦОС.

«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель Севастополя 1978 года рождения, который по заданию военной разведки Украины осуществлял сбор сведений о размещении на полуострове объектов и подразделений Министерства обороны России, а также подготовку теракта на объекте железнодорожного транспорта», — рассказали в ФСБ. В оборудованном им тайнике обнаружено предназначенное для совершения диверсии самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства.