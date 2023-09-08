Нефтегазовые доходы РФ восстановились, несмотря на внешнее давление — Мишустин

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нефтегазовые доходы России восстановились даже с учетом внешнего давления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о проекте федерального бюджета на трехлетний период.

«Нефтегазовые поступления, несмотря на внешнее давление, восстановились. По данным Минфина, с сентября их траектория на фоне увеличения цен на нефть существенно опережает прошлогодние значения», — сказал глава кабмина.