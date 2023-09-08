ЕС пока не планирует запрещать импорт российского СПГ — испанский министр
13:20 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз в настоящее время не планирует запрещать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), однако сделает это, если ситуация на Украине не изменится. Об этом министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера заявила в интервью агентству Reuters.
«Я думаю, что рано или поздно, если ситуация в России и на Украине не изменится, это произойдет (запрет будет введен — прим. ТАСС), — сказала она. — Но в данный момент, после прошлогодних потрясений, Еврокомиссия и страны [ЕС] хотят понаблюдать, как события развиваются в мирном ключе, чтобы избежать дополнительного беспокойства».
В мае Рибера заявляла, что запрет на импорт СПГ из России будет введен «быстрее, чем можно было бы ожидать».
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