ЕС пока не планирует запрещать импорт российского СПГ — испанский министр

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в настоящее время не планирует запрещать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), однако сделает это, если ситуация на Украине не изменится. Об этом министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера заявила в интервью агентству Reuters.

«Я думаю, что рано или поздно, если ситуация в России и на Украине не изменится, это произойдет (запрет будет введен — прим. ТАСС), — сказала она. — Но в данный момент, после прошлогодних потрясений, Еврокомиссия и страны [ЕС] хотят понаблюдать, как события развиваются в мирном ключе, чтобы избежать дополнительного беспокойства».

В мае Рибера заявляла, что запрет на импорт СПГ из России будет введен «быстрее, чем можно было бы ожидать».