Система ПВО сбила вражеский беспилотник на севере Крыма — Аксенов
13:32 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражеский беспилотник на севере Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«На севере Крыма отработало ПВО. Сбит вражеский БПЛА. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.
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