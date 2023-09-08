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Система ПВО сбила вражеский беспилотник на севере Крыма — Аксенов

13:32 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражеский беспилотник на севере Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«На севере Крыма отработало ПВО. Сбит вражеский БПЛА. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

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