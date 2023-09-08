Исполнение федбюджета по итогам года ожидается с плановым дефицитом в 2% ВВП — Мишустин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин ожидает исполнение федерального бюджета по итогам текущего года с плановым дефицитом в 2% ВВП.

«Устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП», — сказал Мишустин. Он добавил, что, по данным Минэкономразвития, «на таком фоне можно говорить о сохранении и даже улучшении этих тенденций в будущем году».