Исполнение федбюджета по итогам года ожидается с плановым дефицитом в 2% ВВП — Мишустин
14:00 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр России Михаил Мишустин ожидает исполнение федерального бюджета по итогам текущего года с плановым дефицитом в 2% ВВП.
«Устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП», — сказал Мишустин. Он добавил, что, по данным Минэкономразвития, «на таком фоне можно говорить о сохранении и даже улучшении этих тенденций в будущем году».
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