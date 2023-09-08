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НОВОСТИ

Евросоюз ожидает от своих партнеров, включая Грузию, усилий по изоляции России — Боррель

14:12 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз ожидает от своих международных партнеров, включая Грузию, усилий по изоляции России из-за конфликта на Украине. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в Тбилиси, где он находится с визитом.

«Мы поддерживаем Украину и продолжим поддерживать ее столько, сколько понадобится. Чрезвычайно важно, чтобы наши международные партнеры координировали усилия по изоляции России. Поэтому мы приветствуем ваши усилия по обходу санкций», — сказал он.

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