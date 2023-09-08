0
0
82
НОВОСТИ

Валютные кредиты в портфеле Сбербанка сохраняются на уровне 17%

14:30 08.09.2023

В корпоративном портфеле Сбербанка доля валютных кредитов за прошлый год снизилась с 25% до 17% и сейчас остается около этого значения. Об этом в преддверии Восточного экономического форума в интервью «Интерфаксу» сообщил зампред правления банка Анатолий Попов.

Часть долларовых кредитов заместили ссуды в юанях, уточнил он. «Интерес к юаням у корпоративных заемщиков большой. Ставки по юаневым кредитам по сравнению с рублевыми (с учетом уровня ключевой ставки ЦБ) гораздо более привлекательны. Те компании, которые имеют валютную выручку, предпочитают юани. Кредитный портфель в юанях сейчас у нас составляет около 90 млрд юаней, он вырос в 10 раз с начала года: база была очень низкая, но и на юани сохраняется большой спрос в целом на рынке», – сообщил Анатолий Попов.

Спрос на кредиты в других «дружественных» валютах пока небольшой, добавил он. «По дирхамам сложно сказать, наверное, какой-то точечный характер. Что касается рупий, то здесь в первую очередь речь идет о российских компаниях, которые ведут внешнеторговую деятельность с Индией или открывают бизнес в этой стране. Здесь такое финансирование возможно. У рупии есть, конечно, определенное ограничение, поскольку она не является свободно конвертируемой валютой и индийский регулятор достаточно жесткие ограничения выставляет на движение капитала, но какие-то штучные решения, в том числе и по кредитованию в рупиях, вполне возможны», – сообщил представитель Сбера зампред. По его словам, сделок по кредитованию в рупиях у Сбербанка пока не было.

Попов также отметил, что практика сбережений у населения в юанях еще не сформировалась, а крупные корпорации традиционно не размещают длинные пассивы в китайской валюте – это усложняет выдачу кредитов. «В конечном счете спрос и предложение должны сбалансироваться», – уверен Анатолий Попов. Объем пассивов в китайской валюте на конец июля составлял около 90 млрд юаней. «Пассивы сбалансированы с кредитным портфелем. Казначейства в банках сейчас вынуждены полностью балансировать пассивы с активами именно физические, потому что инструменты глобальных рынков, такие, как валютные деривативы, свопы, фактически недоступны. Конечно, спрос на юани гораздо больше, чем 90 млрд юаней. Но необходимой для поддержания этого спроса юаневой ликвидности пока нет», – заявил Анатолий Попов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 08.09.2023
Военные из Буркина-Фасо прибыли в Нигер — ТВ
0
30
12:00 08.09.2023
В Кривом Роге прогремел взрыв
0
81
11:32 08.09.2023
Группировка «Центр» отразила пять атак ВСУ
0
92
09:20 08.09.2023
В Сумах прогремел взрыв
0
107
09:00 08.09.2023
В КНДР спустили на воду новую подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием
0
113
16:00 07.09.2023
ВС РФ в Волгоградской области перехватили и нейтрализовали БПЛА
0
197
15:00 07.09.2023
ВС РФ за сутки отразили 14 атак ВСУ в Запорожской области — МО РФ
0
197
13:32 07.09.2023
Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Центр» Мордвичеву
0
220
12:05 07.09.2023
В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв
0
216
11:32 07.09.2023
Два беспилотника ВСУ не достигли целей в Энергодаре, один упал в парке, другой был сбит
0
213

Возврат к списку