Валютные кредиты в портфеле Сбербанка сохраняются на уровне 17%

14:30

В корпоративном портфеле Сбербанка доля валютных кредитов за прошлый год снизилась с 25% до 17% и сейчас остается около этого значения. Об этом в преддверии Восточного экономического форума в интервью «Интерфаксу» сообщил зампред правления банка Анатолий Попов.

Часть долларовых кредитов заместили ссуды в юанях, уточнил он. «Интерес к юаням у корпоративных заемщиков большой. Ставки по юаневым кредитам по сравнению с рублевыми (с учетом уровня ключевой ставки ЦБ) гораздо более привлекательны. Те компании, которые имеют валютную выручку, предпочитают юани. Кредитный портфель в юанях сейчас у нас составляет около 90 млрд юаней, он вырос в 10 раз с начала года: база была очень низкая, но и на юани сохраняется большой спрос в целом на рынке», – сообщил Анатолий Попов.

Спрос на кредиты в других «дружественных» валютах пока небольшой, добавил он. «По дирхамам сложно сказать, наверное, какой-то точечный характер. Что касается рупий, то здесь в первую очередь речь идет о российских компаниях, которые ведут внешнеторговую деятельность с Индией или открывают бизнес в этой стране. Здесь такое финансирование возможно. У рупии есть, конечно, определенное ограничение, поскольку она не является свободно конвертируемой валютой и индийский регулятор достаточно жесткие ограничения выставляет на движение капитала, но какие-то штучные решения, в том числе и по кредитованию в рупиях, вполне возможны», – сообщил представитель Сбера зампред. По его словам, сделок по кредитованию в рупиях у Сбербанка пока не было.

Попов также отметил, что практика сбережений у населения в юанях еще не сформировалась, а крупные корпорации традиционно не размещают длинные пассивы в китайской валюте – это усложняет выдачу кредитов. «В конечном счете спрос и предложение должны сбалансироваться», – уверен Анатолий Попов. Объем пассивов в китайской валюте на конец июля составлял около 90 млрд юаней. «Пассивы сбалансированы с кредитным портфелем. Казначейства в банках сейчас вынуждены полностью балансировать пассивы с активами именно физические, потому что инструменты глобальных рынков, такие, как валютные деривативы, свопы, фактически недоступны. Конечно, спрос на юани гораздо больше, чем 90 млрд юаней. Но необходимой для поддержания этого спроса юаневой ликвидности пока нет», – заявил Анатолий Попов.