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Отказ в наделении Грузии статусом кандидата в члены ЕС несправедлив — премьер Грузии

15:12 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что принятое Евросоюзом в 2022 году решение об отказе в предоставлении его стране статуса кандидата на вступление в ряды сообщества, который получили Молдавия и Украина, является несправедливым.

«Они (Молдавия и Украина — прим. ТАСС) получили статус [кандидата] авансом. И им сказали, что они должны выполнить обязательства, рекомендации. В нашем случае было наоборот. Нам сказали, что мы сначала должны выполнить обязательства, а потом получим статус. Это было для нас довольно печальным, думаю, несправедливым», — сказал глава правительства на пресс-конференции по итогам переговоров в Тбилиси с руководителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

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