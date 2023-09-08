Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger в Запорожской области

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».

«Два вот вышли. <…> Их отработали „Корнетом“, в принципе с первого же попадания полыхнул. С точки зрения броневой мощи они (эти танки — прим. ТАСС) себя никак не показывают. „Корнеты“ взяли их легко, наши ребята отработали два танка», — сказал он.

Балицкий также отметил, что четыре Challenger сейчас стоят под Степногорском, два — в Орехове.