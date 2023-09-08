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НОВОСТИ

Сбер надеется на снижение ставки ЦБ в 2023 году

14:45 08.09.2023

Сбербанк надеется на начало снижения ключевой ставки ЦБ РФ уже в 2023 году и ждет повышения спроса на кредиты после этого. Об этом заявил зампред правления банка Анатолий Попов в интервью «Интерфаксу» в преддверии Восточного экономического форума.

Напомним, Банк России в этом году повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) – до 8,5% годовых, а затем на внеочередном заседании 15 августа еще на 350 б.п. – до 12%. Очередное плановое заседание совета директоров ЦБ по ставке запланировано на 15 сентября.

«Основной задачей регулятора, по моему мнению, была стабилизация валютного курса. Мы видим, что эта задача выполняется. По мере улучшения ситуации начнется снижение ключевой ставки», – считает Анатолий Попов. «Более высокое по предыдущим меркам финансирование снижает спрос на новые кредиты. При этом у нас большое количество кредитов по плавающим ставкам. Возможно, в моменте это финансирование будет дорогим, но далее ключевая ставка будет снижаться, и, соответственно, расходы на обслуживание долга будут снижаться. Рынок не верит, что ключевая ставка на уровне 12% будет находиться долгое время – это видно по ценообразованию ОФЗ. Мы надеемся, что уже в этом году ключевая ставка будет снижаться, что, соответственно, сделает кредиты для всех участников рынка более привлекательными», – заявил представитель Сбербанка.

В корпоративном кредитном портфеле чуть меньше 50% приходится на кредиты по плавающей ставке, на начало 2023 года эта доля составляла порядка 47%, сообщил он. «Сейчас для компаний еще более выгодно брать кредиты по плавающей ставке, они ожидают снижения ключевой ставки. Привлекать по фиксированной ставке очень дорого», – подчеркнул Анатолий Попов.

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