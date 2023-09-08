ФСБ выявила гражданина Украины, прибывшего в Калининград для сбора данных для Польши
16:00 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники регионального управления ФСБ по Калининградской области совместно с пограничниками выявили гражданина Украины, прибывшего в регион для сбора информации по заданию Агентства внутренней безопасности Республики Польша. Он предупрежден о недопустимости шпионажа на территории РФ и будет выдворен из страны, сообщила пресс-служба ведомства.
«В рамках проведения сотрудниками управления ФСБ России по Калининградской области совместно с пограничным управлением ФСБ России по Калининградской области оперативно-разыскных мероприятий выявлен гражданин Украины 1996 года рождения, прибывший в регион для сбора информации по заданию Агентства внутренней безопасности Республики Польша», — говорится в сообщении пресс-службы.
В целях недопущения нанесения ущерба безопасности РФ управлением ФСБ России по Калининградской области фигуранту объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). В ближайшее время указанное лицо будет выдворено за пределы Российской Федерации с последующим запретом въезда на значительный срок, добавили в ведомстве.
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