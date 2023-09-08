ПВО сбила два дрона ВСУ, пытавшихся атаковать избирательный участок в Херсонской области

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская система ПВО сбила два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать избирательный участок в Херсонской области. Об этом сообщила журналистам председатель избиркома региона Марина Захарова.

«Сегодня в Скадовском муниципальном округе были системой ПВО сбиты два дрона в непосредственной близости над избирательными участками. Мы прекрасно понимаем, что, если бы они достигли своей цели, не обошлось бы без человеческих жертв», — сказала Захарова.