ПВО сбила два дрона ВСУ, пытавшихся атаковать избирательный участок в Херсонской области
16:12 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская система ПВО сбила два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать избирательный участок в Херсонской области. Об этом сообщила журналистам председатель избиркома региона Марина Захарова.
«Сегодня в Скадовском муниципальном округе были системой ПВО сбиты два дрона в непосредственной близости над избирательными участками. Мы прекрасно понимаем, что, если бы они достигли своей цели, не обошлось бы без человеческих жертв», — сказала Захарова.
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