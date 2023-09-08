Надежды Украины на прорыв контрнаступления «давно угасли» — CNN
16:32 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Времени на контрнаступление Украины почти не осталось, надежды страны на быстрый прорыв «давно угасли». Об этом сообщил телеканал CNN.
По его данным, несмотря на то, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжается уже несколько месяцев, «надежды на быстрый и решительный прорыв давно угасли». Как отмечает CNN, «часики для Украины тикают», поскольку ухудшение погоды в осенний период сделает условия ведения боевых действий еще более сложными.
В то же время, телеканал уточняет, что у России сохраняются преимущества на поле боя, Москве также не надо беспокоиться о том, что она потеряет союзников в результате затяжного конфликта. «Россия может справиться с боевыми действиями на истощение лучше, чем Украина», — добавляет CNN.
НОВОСТИ
- 17:00 08.09.2023
- Путин заявил об «огромных, грандиозных планах» по развитию инфраструктуры страны
- 16:25 08.09.2023
- Путин и Собянин открыли головной участок трассы Москва–Казань
- 16:12 08.09.2023
- ПВО сбила два дрона ВСУ, пытавшихся атаковать избирательный участок в Херсонской области
- 16:00 08.09.2023
- ФСБ выявила гражданина Украины, прибывшего в Калининград для сбора данных для Польши
- 15:58 08.09.2023
- В Мосгоризбиркоме заявили об успешном отражении всех хакерских атак на систему ДЭГ
- 15:32 08.09.2023
- Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger в Запорожской области
- 15:12 08.09.2023
- Отказ в наделении Грузии статусом кандидата в члены ЕС несправедлив — премьер Грузии
- 15:00 08.09.2023
- Военные из Буркина-Фасо прибыли в Нигер — ТВ
- 14:45 08.09.2023
- Сбер надеется на снижение ставки ЦБ в 2023 году
- 14:40 08.09.2023
- Сбер прогнозирует умеренные темпы кредитования АПК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать