16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Времени на контрнаступление Украины почти не осталось, надежды страны на быстрый прорыв «давно угасли». Об этом сообщил телеканал CNN.

По его данным, несмотря на то, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжается уже несколько месяцев, «надежды на быстрый и решительный прорыв давно угасли». Как отмечает CNN, «часики для Украины тикают», поскольку ухудшение погоды в осенний период сделает условия ведения боевых действий еще более сложными.

В то же время, телеканал уточняет, что у России сохраняются преимущества на поле боя, Москве также не надо беспокоиться о том, что она потеряет союзников в результате затяжного конфликта. «Россия может справиться с боевыми действиями на истощение лучше, чем Украина», — добавляет CNN.