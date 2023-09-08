В Мосгоризбиркоме заявили об успешном отражении всех хакерских атак на систему ДЭГ
15:58 08.09.2023
Глава Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова заявила, что попытки нарушить работу системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) путем организации DDoS-атаки были пресечены. Сейчас атаки отбиты и SMS избирателям приходят штатно. От этом она сообщила в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.
«Система работает в полном объеме, - заявила глава МГИК. - Официально в адрес Московской городской избирательной комиссии с участковых комиссий информации о том, что что-то не работает, не поступило на сегодняшний час».
Задержки поступления СМС участникам дистанционного электронного голосования на выборах в Москве происходили из-за атаки на сервера компании, доставляющей сообщения. Совладелец компании "Интермобилити" Даниил сообщил, что службы безопасности компании зафиксировали попытку атаки и в некоторых случаях были задержки с доставкой СМС. Однако на ход голосования это никак не влияло.
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