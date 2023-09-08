Путин заявил об «огромных, грандиозных планах» по развитию инфраструктуры страны
17:00 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин заявил об «огромных, грандиозных» планах по развитию инфраструктуры страны, отметив, что «глаза боятся, а руки делают».
«У нас огромные, грандиозные планы по развитию инфраструктуры страны, это касается не только автомобильных дорог, но инфраструктуры в целом», — сказал он на церемонии открытия участка магистрали М-12 и нескольких связанных дорог.
Глава государства поговоркой прокомментировал и слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который поделился с президентом, что «не верил, что в короткие сроки будут возведены такие объекты». «У нас, знаете, в народе есть такая поговорка — глаза боятся, а руки делают. Руки у нас у всех — золотые», — указал Путин.
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