17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил об «огромных, грандиозных» планах по развитию инфраструктуры страны, отметив, что «глаза боятся, а руки делают».

«У нас огромные, грандиозные планы по развитию инфраструктуры страны, это касается не только автомобильных дорог, но инфраструктуры в целом», — сказал он на церемонии открытия участка магистрали М-12 и нескольких связанных дорог.

Глава государства поговоркой прокомментировал и слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который поделился с президентом, что «не верил, что в короткие сроки будут возведены такие объекты». «У нас, знаете, в народе есть такая поговорка — глаза боятся, а руки делают. Руки у нас у всех — золотые», — указал Путин.