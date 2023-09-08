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Выдача уклонистов Украине не предусмотрена нормативными актами ЕС — минюст Австрии

17:12 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия не обязана выдавать Украине уклонистов, так как преступления против установленного порядка несения воинской службы не считаются основанием для выдачи в рамках Европейской конвенции о выдаче. Об этом заявил представитель министерства юстиции республики.

В 4-й статье документа указано, что выдача в связи с воинскими преступлениями, то есть преступлениями против порядка несения воинской службы, которые «не являются преступлениями в соответствии с обычным уголовным правом», исключается из сферы применения Конвенции.

«Исходя из этого, австрийские суды будут использовать данное основание для отказа [в выдаче]», — приводит его слова Австрийское агентство печати. МВД Австрии также отмечает, что не обладает информацией о том, кто из украинских беженцев подпадает под призыв. В стране сейчас могут находиться до 14 тыс. граждан Украины призывного возраста.

В конце августа глава украинской парламентской фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что киевские власти могут обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших Украину по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.

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