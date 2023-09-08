Выдача уклонистов Украине не предусмотрена нормативными актами ЕС — минюст Австрии
17:12 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Австрия не обязана выдавать Украине уклонистов, так как преступления против установленного порядка несения воинской службы не считаются основанием для выдачи в рамках Европейской конвенции о выдаче. Об этом заявил представитель министерства юстиции республики.
В 4-й статье документа указано, что выдача в связи с воинскими преступлениями, то есть преступлениями против порядка несения воинской службы, которые «не являются преступлениями в соответствии с обычным уголовным правом», исключается из сферы применения Конвенции.
«Исходя из этого, австрийские суды будут использовать данное основание для отказа [в выдаче]», — приводит его слова Австрийское агентство печати. МВД Австрии также отмечает, что не обладает информацией о том, кто из украинских беженцев подпадает под призыв. В стране сейчас могут находиться до 14 тыс. граждан Украины призывного возраста.
В конце августа глава украинской парламентской фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что киевские власти могут обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших Украину по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.
НОВОСТИ
- 18:35 08.09.2023
- Здание железнодорожного вокзала в Брянске повреждено обломками упавшего БПЛА
- 18:24 08.09.2023
- Ростех будет готовить инженеров-маркетологов для предприятий ОПК
- 18:10 08.09.2023
- Заявления Запада о процедуре обмена белорусских паспортов верх цинизма - МИД Белоруссии
- 17:40 08.09.2023
- Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 сентября составили 18,19 трлн руб. — Минфин
- 17:00 08.09.2023
- Путин заявил об «огромных, грандиозных планах» по развитию инфраструктуры страны
- 16:32 08.09.2023
- Надежды Украины на прорыв контрнаступления «давно угасли» — CNN
- 16:25 08.09.2023
- Путин и Собянин открыли головной участок трассы Москва–Казань
- 16:12 08.09.2023
- ПВО сбила два дрона ВСУ, пытавшихся атаковать избирательный участок в Херсонской области
- 16:00 08.09.2023
- ФСБ выявила гражданина Украины, прибывшего в Калининград для сбора данных для Польши
- 15:58 08.09.2023
- В Мосгоризбиркоме заявили об успешном отражении всех хакерских атак на систему ДЭГ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать