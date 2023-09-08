Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 сентября составили 18,19 трлн руб. — Минфин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы федерального бюджета РФ на национальные проекты на 1 сентября предварительно составили 18,19 трлн руб., или 63,4% от плановых бюджетных назначений, сообщается в Telegram-канале Минфина РФ.

«По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 сентября 2023 года составило 1,819 трлн руб., или 63,4% от плановых бюджетных назначений», — говорится в сообщении.

Наиболее высокие показатели исполнения отмечены у нацпроектов «Наука и университеты» (79,6%), «Культура» (76,9%), «Демография» (72,6%). Уровень исполнения нацпроекта «Производительность труда» составил 61,7%, а нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)» — 60,3%.