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НОВОСТИ

Путин и Собянин открыли головной участок трассы Москва–Казань

16:25 08.09.2023

Глава РФ Владимир Путин запустил движение машин по головному участку трассы М12 от Москвы до Арзамаса, а также по финишному участку Московского скоростного диаметра (МСД), обеспечивающему прямой выход на федеральную трассу М12 «Восток».

«Москву и Арзамас свяжет современная скоростная трасса, - заявил президент РФ. - Она позволит ощутимо – в два раза – сократить время в пути между городами. В свою очередь на востоке Москвы в строй вводится новый отрезок Московского скоростного диаметра. Это завершающий этап строительства северного направления. И таким образом диаметр насквозь, через мегаполис, соединит трассы М12 и М11 до Санкт-Петербурга. И это важный этап развития международного транспортного маршрута России».

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, общий транспортный поток участка МСД от ул. Лухмановская до выхода на федеральную трассу М12 будет составлять 40-50 тыс. автомобилей в сутки.

«Магистраль очень важная. Ежедневно по ней будет проезжать около 40–50 тыс. автомашин и порядка 20 тыс. пассажиров общественного городского транспорта, разгрузит и МКАД, и прилегающую улично-дорожную сеть», – заявил градоначальник.

Новый участок Московского скоростного диаметра и его стыковка с федеральной трассой М-12 позволят улучшить транспортную доступность районов Косино-Ухтомский, Некрасовка, городских округов Люберцы и Жуковский Московской области с населением более 610 тыс. человек.

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