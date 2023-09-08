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Заявления Запада о процедуре обмена белорусских паспортов верх цинизма - МИД Белоруссии

18:10 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления Госдепартамента США и внешнеполитической службы Евросоюза о беспокойстве за белорусских граждан в связи с изменениями процедуры обмена паспортов являются верхом цинизма. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, коснувшись соответствующего вопроса.

«Заявления Госдепа и Европейской службы внешних действий о беспокойстве за белорусских граждан — это верх цинизма. Но если они хотят об этом поговорить, то мы всегда готовы. А вот читать лекции — это не к нам, не к независимой Беларуси», — сказал он.



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