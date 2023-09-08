Ростех будет готовить инженеров-маркетологов для предприятий ОПК
18:24 08.09.2023
Академия Ростеха запустила новую образовательную программу «Маркетинг высокотехнологичных продуктов. Управление продуктовыми линейками». На курсе будут готовить специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые умеют создавать под нужды рынка и продвигать сложные гражданские товары – инновационные материалы, электронные компоненты, оптическую технику, медицинские изделия, транспортные средства и инфраструктуру, и др.
Новая образовательная программа – одна из первых такого рода в России. Она призвана справиться с проблемой нехватки в ОПК профильных инженеров-маркетологов. Курс адресован в том числе руководителям, которые ищут свежие идеи для развития товарной линейки, нацелены на увеличение доходов предприятия и масштабирование существующего бизнеса в рамках задач по диверсификации: в соответствии с поручением Президента РФ к 2030 году 50% выручки оборонных предприятий должно формироваться за счет гражданской продукции.
«Чтобы успешно решать задачи по созданию и продвижению высокотехнологичных продуктов, предприятиям ОПК нужны профессионалы с четкими системными знаниями. До сих пор таких специалистов в нашей стране практически не готовили. Новый образовательный курс призван устранить этот пробел. В первый год обучение пройдут порядка 100 сотрудников, и это только начало. В дальнейшем планируем расширять программу в сотрудничестве с ведущими техническими вузами», – рассказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.
Обучение длится 9 месяцев в очно-заочном формате и включает 3 блока: стратегический маркетинг, продуктовый маркетинг, тактический маркетинг и техническая поддержка. Преподаватели программы – эксперты-практики, работающие на ведущих должностях в Ростехе и других крупных российских организациях. По завершении обучения выпускникам выдается диплом государственного образца о профессиональной переподготовке по специальности «маркетолог».
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