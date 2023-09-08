Здание железнодорожного вокзала в Брянске повреждено обломками упавшего БПЛА

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Здание железнодорожного вокзала Брянск I повреждено в результате падения украинского беспилотника. Пассажиры эвакуированы, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.



«В результате падения летательного аппарата в одном из зданий железнодорожного вокзала Брянск I частично повреждено остекление. В целях безопасности пассажиры эвакуированы из здания. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — проинформировал глава региона.



Богомаз пояснил, что БПЛА был подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).



