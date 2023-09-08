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НОВОСТИ

Москвичам напомнили о способах проголосовать на выборах

18:40 08.09.2023

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев рассказал о том, какие способы проголосовать. "Если появляется такой удобный формат как терминал электронного голосования, который позволяет тебе придти на любой участок, необязательно где ты прописан, придти и проголосовать, так как тебе удобно - это здорово. Напомним, что право любого москвича – выбрать, как ему голосовать», – заявил глава штаба.

Избиратели в Москве могут голосовать на избирательных участках, используя бумажные бюллетени или воспользовавшись терминалами электронного голосования. Надомное голосование также организуют с использованием переносного варианта терминала, который члены комиссии доставляют прямо домой к избирателю. Также можно проголосовала дистанционно, используя гаджеты.

Напомним, выборы будут длиться до 10 сентября. На пост мэра претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

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