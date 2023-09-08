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НОВОСТИ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в выборах мэра столицы

19:10 08.09.2023

На выборах мэра столицы проголосовал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Для участия в выборах он прибыл на избирательный участок № 182 в московской школе №1799 в 1-м Кадашёвском переулке. Патриарх заполнил бюллетень и опустил в урну для голосования.

Как уже сообщала "НГ", выборы Мэра стартовали в единый день голосования в пятницу, 8 сентября, и будут проходить три дня. При этом основным днем голосования будет воскресенье, 10 сентября.

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