Мосгоризбирком: Выборы в Москве проходят ровно и спокойно
19:18 08.09.2023
Напомним, 8-10 сентября в Москве проходят выборы мэра и депутатов более 10 муниципалитет. На пост главы города претендуют пять кандидатов: действующий мэр Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»). Голосовать можно и в электронной форме онлайн, и традиционным способом на участках.
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