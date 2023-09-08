Мосгоризбирком: Выборы в Москве проходят ровно и спокойно

19:18

Каких-то проблем при проведении голосования в Москве не зафиксировано. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, выборы "проходят все-таки достаточно ровно, спокойно". "Замечаний, которые бы поступали в адрес МГИК, о нарушениях нет", – сообщила Кириллова.



Напомним, 8-10 сентября в Москве проходят выборы мэра и депутатов более 10 муниципалитет. На пост главы города претендуют пять кандидатов: действующий мэр Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»). Голосовать можно и в электронной форме онлайн, и традиционным способом на участках.