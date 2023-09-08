Герой России Черняев принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах мэра

19:20

В выборах мэра Москвы принял участие командир глубоководного подводного аппарата «Мир-2» Герой РФ Евгений Черняев.



«Сегодня в первый раз я решил воспользоваться электронным голосованием. Я сильно занят, и у меня еще детей несовершеннолетних двое. Поэтому отрываться от дел сложно, и я решил освоить электронное голосование. Удобно все в электронном виде делать, не ездить куда-то», – сказал Евгений Черняев.



По словам Черняева, что процедура голосования не отняла у него много времени, а ДЭГ позволяет сделать выбор, даже если человек находится не в Москве. "Проголосовал моментально после того, как код получил, - сказал Черняев. - Поэтому у меня положительное впечатление от голосования".

Напомним, 8-10 сентября в Москве проходят выборы мэра. В них участвуют пять политиков: действующий мэр Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).