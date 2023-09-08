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Ряд регионов Украины присматривается к опыту Донбасса, присоединившегося к РФ - Небензя

20:20 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Владимира Зеленского. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Очевидно, что к опыту ЛНР, ДНР, Херсонщины и Запорожья присматриваются и другие регионы Украины, в полной мере узнавшие за это время истинное лицо киевского режима. Достаточно упомянуть о докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch, признавшей, что ВСУ обстреливали отдельные районы Харьковской области кассетными боеприпасами, что привело к массовой гибели мирного населения, — сказал Небензя. — Так же, как киевский режим в свое время стрелял и по Буче под Киевом, пытаясь выдать потом погибших от обстрелов мирных жителей за жертв российских оккупантов, выложив их на улицах поселка. Неслучайно, как признала администрация купянского района, к которому вплотную подошли российские войска, его жители массово отказываются эвакуироваться, предпочитая дождаться наших солдат».

По словам постпреда РФ, в целом большинство украинцев прекрасно понимают, что «угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского». «Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине „могилизацией“. Дело в том, что НАТО, как известно, ведет на Украине гибридную войну с Россией до последнего украинца, и украинцы после провального контрнаступления уже начинают заканчиваться и попадать в „мясную мясорубку“ не хотят», — отметил он.



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