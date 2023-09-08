В Пекине прошла первая церемония вручения премии в сфере культуры «Орхидея»
20:30 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отметил присутствовавший на мероприятии глава отдела пропаганды Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая Ли Шулэй, премия «Орхидея» направлена на активную реализацию глобальной цивилизационной инициативы, предложенной председателем КНР Си Цзиньпином, а также «на признание и поощрение усилий наших друзей из разных стран, которые продвигают общие ценности человечества и вносят выдающийся вклад в содействие культурному обмену и взаимному обучению между Китаем и зарубежными странами».
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