Память блокадников Ленинграда и всех погибших в Великой Отечественной почтили в Израиле
21:30 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Израильское объединение блокадников совместно с Ассоциацией переживших Холокост организовали церемонию возложения венков и цветов к монументу героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда „Свеча памяти“ в городе Иерусалиме. Присутствовавшие почтили минутой молчания память всех погибших от рук нацистов в Великой Отечественной войне», — сообщили в посольстве.
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