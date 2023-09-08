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Память блокадников Ленинграда и всех погибших в Великой Отечественной почтили в Израиле

21:30 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские дипломаты, представители израильских общественных и ветеранских организаций почтили память блокадников Ленинграда и всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Основная церемония состоялась у монумента «Свеча памяти» в центре Иерусалима, сообщила пресс-служба посольства РФ в Израиле.

«Израильское объединение блокадников совместно с Ассоциацией переживших Холокост организовали церемонию возложения венков и цветов к монументу героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда „Свеча памяти“ в городе Иерусалиме. Присутствовавшие почтили минутой молчания память всех погибших от рук нацистов в Великой Отечественной войне», — сообщили в посольстве.

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