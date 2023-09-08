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Чтобы сдержать развитие РФ Запад спровоцировал конфликт на Украине - Путин

21:40 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что Запад целенаправленно спровоцировал конфликт на Украине, чтобы сдержать развитие РФ.

На встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра глава государства напомнил о своей предыдущей беседе в Сарове со специалистами в 2014 году. «Тогда только наши недоброжелатели делали первые шаги в попытках ограничить наш технологический суверенитет, помешать нашему развитию, тогда мы говорили о том, что нужно предпринимать энергичные шаги, чтобы обеспечить свой технологический суверенитет», — отметил Путин. «Должен сказать, что наши прогнозы подтвердились, как мы говорили — будет вот так, вот так — все так и произошло, спровоцировали еще этот конфликт на Украине, воспользовались этим», — констатировал президент.

«Я думаю, что это вообще целенаправленно все делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России», — сказал глава государства.

«Тогда еще (в 2014 году) мы начали думать о том, что сделать для того, чтобы обеспечить суверенитет. Многое сделано, но многое, конечно, еще предстоит сделать», — подчеркнул Путин.

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