0
0
38
НОВОСТИ

Директор ФБР: Присутствие российской разведки все еще слишком велико в США

09:00 09.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей полагает, что разведывательные службы РФ сохраняют присутствие в США и представляют серьезную угрозу.

«Традиционная российская контрразведывательная угроза по-прежнему велика», — сказал глава бюро во время выступления в Международном музее шпионажа в Вашингтоне, его слова привела в пятницу газета The Hill. «Присутствие российской разведки, под чем я подразумеваю сотрудников российской разведки, все еще слишком велико в Соединенных Штатах», — утверждал Рей.

«Мы постоянно сталкиваемся с этим, пытаемся заблокировать, предотвратить и помешать этому всеми возможными способами», — добавил директор ФБР.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:40 09.09.2023
Трамп утверждает, что Байден не понимает, что происходит, и что он опасен для США
0
8
09:20 09.09.2023
В США рассматривают вопрос поставки Украине ракет дальностью до 300 км - СМИ
0
23
09:10 09.09.2023
В новой обстановке Китай готов активизировать обмен с КНДР стратегическими мнениями- Си Цзиньпин
0
35
22:53 08.09.2023
Общественный штаб: Первый день голосования на выборах мэра Москвы прошел штатно
0
635
21:40 08.09.2023
Чтобы сдержать развитие РФ Запад спровоцировал конфликт на Украине - Путин
0
904
21:30 08.09.2023
Память блокадников Ленинграда и всех погибших в Великой Отечественной почтили в Израиле
0
736
20:30 08.09.2023
В Пекине прошла первая церемония вручения премии в сфере культуры «Орхидея»
0
751
20:20 08.09.2023
Ряд регионов Украины присматривается к опыту Донбасса, присоединившегося к РФ - Небензя
0
935
19:20 08.09.2023
Герой России Черняев принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах мэра
0
801
19:18 08.09.2023
Мосгоризбирком: Выборы в Москве проходят ровно и спокойно
0
724

Возврат к списку