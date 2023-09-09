Директор ФБР: Присутствие российской разведки все еще слишком велико в США

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей полагает, что разведывательные службы РФ сохраняют присутствие в США и представляют серьезную угрозу.

«Традиционная российская контрразведывательная угроза по-прежнему велика», — сказал глава бюро во время выступления в Международном музее шпионажа в Вашингтоне, его слова привела в пятницу газета The Hill. «Присутствие российской разведки, под чем я подразумеваю сотрудников российской разведки, все еще слишком велико в Соединенных Штатах», — утверждал Рей.

«Мы постоянно сталкиваемся с этим, пытаемся заблокировать, предотвратить и помешать этому всеми возможными способами», — добавил директор ФБР.