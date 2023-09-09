На саммите в Индии Эрдоган призывает лидеров выполнить требования РФ по зерновой сделке - СМИ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган призывает лидеров Группы двадцати (G20) выполнить требования России и возобновить зерновую сделку. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

По его данным, Эрдоган предпринимает шаги на закрытых встречах с другими лидерами в рамках саммита в Индии, чтобы возобновить зерновую сделку. Турция просит другие страны «содействовать страхованию российского экспорта продовольствия и удобрения лондонской компанией Lloyd's» и вновь подключить Москву к системе SWIFT для выполнения международных платежей.