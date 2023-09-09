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НОВОСТИ

Второй день голосования на выборах мэра начался в Москве

10:51 09.09.2023

Стартовал второй день голосования на выборах мэра Москвы. По данным Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) работает штатно. «Начался второй день выборов в Москве. На текущий момент в электронном голосовании приняли участие почти 1,6 млн человек», – сообщает штаб. 

Напомним, вчера были отмечены попытки атаковать систему ДЭГ из-за чего часть избирателей с задержкой получала СМС при попытке проголосовать. Однако затем проблемы были решены.

Выборы мэра Москвы будут проводиться в Москве 8 по 10 сентября. На пост главы города претендуют пять кандидатов: мэр Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Московской городской думы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

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