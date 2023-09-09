Второй день голосования на выборах мэра начался в Москве
10:51 09.09.2023
Стартовал второй день голосования на выборах мэра Москвы. По данным Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) работает штатно. «Начался второй день выборов в Москве. На текущий момент в электронном голосовании приняли участие почти 1,6 млн человек», – сообщает штаб.
Напомним, вчера были отмечены попытки атаковать систему ДЭГ из-за чего часть избирателей с задержкой получала СМС при попытке проголосовать. Однако затем проблемы были решены.
Выборы мэра Москвы будут проводиться в Москве 8 по 10 сентября. На пост главы города претендуют пять кандидатов: мэр Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Московской городской думы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).
НОВОСТИ
- 11:00 09.09.2023
- На саммите в Индии Эрдоган призывает лидеров выполнить требования РФ по зерновой сделке - СМИ
- 10:57 09.09.2023
- Первый розыгрыш акции «Миллион призов» прошел в Москве
- 10:50 09.09.2023
- Собянин поздравил жителей Москвы с 876-летием города
- 10:09 09.09.2023
- Число жертв землетрясения в Мароккко уже превысило 600 человек
- 10:00 09.09.2023
- Африканский союз стал постоянным членом G20 - МИД Индии
- 09:40 09.09.2023
- Трамп утверждает, что Байден не понимает, что происходит, и что он опасен для США
- 09:20 09.09.2023
- В США рассматривают вопрос поставки Украине ракет дальностью до 300 км - СМИ
- 09:10 09.09.2023
- В новой обстановке Китай готов активизировать обмен с КНДР стратегическими мнениями- Си Цзиньпин
- 09:00 09.09.2023
- Директор ФБР: Присутствие российской разведки все еще слишком велико в США
- 22:53 08.09.2023
- Общественный штаб: Первый день голосования на выборах мэра Москвы прошел штатно
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать