Первый розыгрыш акции «Миллион призов» прошел в Москве

10:57

В Москве состоялся первый из трех розыгрышей в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов». В нем участвовали избиратели, голосовавшие в течение 8 сентября.

Победители розыгрыша смогли получить 1000-5000 призовых баллов, которые можно будет обменять на покупки у партнеров акции. Например, купить товары в магазинах, потратить в ресторанах и кафе, музеях и театрах или направить на благотворительность. Напомним, один балл равен одному рублю.

Первый розыгрыш позволил получить баллы более 1 млн избирателей. В ближайшее время они получат СМС с информацией о выигрыше. Победителям нужно активировать код участника акции до 25 сентября на на сайте программы. Проверить выигрыш и активировать код можно будет также после 12:00.

Отметим, что в нынешнем году к акции смогут присоединиться участники онлайн-голосования на портале mos.ru и те, кто отдаст свой голос на избирательных участках с использованием электронного терминала. Москвичи, впервые принявшие участие в электронном голосовании онлайн, гарантированном получат тысячу баллов.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО начались 8 сентября и продлятся по 10 сентября. Разыгрывать призовые баллы будут также 10 и 11 сентября. Всего будет разыгрываться 2,3 млн призов.