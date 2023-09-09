Депутат МГД Шарапова: Онлайн-голосование – удобный способ голосования на выборах мэра
12:19 09.09.2023
Онлайн-голосование - удобный и быстрый способ принять участие в голосовании на выборах мэра Москвы, заявила депутат Московской городской думы Ольга Шарапова. «Очень удобно, очень быстро, и не надо никуда ходить и время не тратить. Ты взял телефон и проголосовал», – заявила она.
Депутат отмечает, что сама голосовала в электронном формате, а также отметила, что каждому нужно сделать выбор.
«Каждый москвич должен понять, что мы голосуем за наше будущее, за развитие нашей Москвы. Мы хотим, чтобы город был красивым? Значит нужно прийти и проявить гражданскую свою позицию. Это очень важно», – отмечает депутат.
НОВОСТИ
- 12:35 09.09.2023
- В рамках ВЭФ Путин проведет встречи с вице-президентом Лаоса и вице-премьером Госсовета КНР
- 11:00 09.09.2023
- На саммите в Индии Эрдоган призывает лидеров выполнить требования РФ по зерновой сделке - СМИ
- 10:57 09.09.2023
- Первый розыгрыш акции «Миллион призов» прошел в Москве
- 10:51 09.09.2023
- Второй день голосования на выборах мэра начался в Москве
- 10:50 09.09.2023
- Собянин поздравил жителей Москвы с 876-летием города
- 10:09 09.09.2023
- Число жертв землетрясения в Мароккко уже превысило 600 человек
- 10:00 09.09.2023
- Африканский союз стал постоянным членом G20 - МИД Индии
- 09:40 09.09.2023
- Трамп утверждает, что Байден не понимает, что происходит, и что он опасен для США
- 09:20 09.09.2023
- В США рассматривают вопрос поставки Украине ракет дальностью до 300 км - СМИ
- 09:10 09.09.2023
- В новой обстановке Китай готов активизировать обмен с КНДР стратегическими мнениями- Си Цзиньпин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать