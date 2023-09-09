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НОВОСТИ

Депутат МГД Шарапова: Онлайн-голосование – удобный способ голосования на выборах мэра

12:19 09.09.2023

Онлайн-голосование - удобный и быстрый способ принять участие в голосовании на выборах мэра Москвы, заявила депутат Московской городской думы Ольга Шарапова. «Очень удобно, очень быстро, и не надо никуда ходить и время не тратить. Ты взял телефон и проголосовал», – заявила она.

Депутат отмечает, что сама голосовала в электронном формате, а также отметила, что каждому нужно сделать выбор.

«Каждый москвич должен понять, что мы голосуем за наше будущее, за развитие нашей Москвы. Мы хотим, чтобы город был красивым? Значит нужно прийти и проявить гражданскую свою позицию. Это очень важно», – отмечает депутат.

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