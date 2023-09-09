В рамках ВЭФ Путин проведет встречи с вице-президентом Лаоса и вице-премьером Госсовета КНР

12:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) проведет переговоры с вице-премьером Госсовета КНР и вице-президентом Лаоса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будут международные контакты [у Путина]. Главным иностранным гостем на форуме будет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. Она будет вместе с президентом Путиным принимать участие в пленарном заседании форума 12 сентября. С ней перед пленаркой форума состоится отдельная двусторонняя встреча у главы государства», — сказал Песков.

Он продолжил, что также Путин встретится с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином, который тоже посетит Владивосток и примет участие в работе ВЭФ.